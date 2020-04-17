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Радиоактивную древесину могли сжигать на Киевщине, фото: Национальная полиция
Радиоактивную древесину из Чернобыля могли сжигать в электростанции на Киевщине — полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n136912-radioaktivnuu-drevesinu-iz-chernobylya-mogli-sjigat-v-elektrostancii-na-kievschine-policiya-foto.htmlРакурс
Радиоактивную древесину из Чернобыльской зоны могли сжигать в одной из теплоэлектростанций.
Соответствующая информация поступила к правоохранителям, проводится проверка. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой полиции Киевской области, однако впоследствии исчезло с сайта полиции.
Отмечается, что согласно полученной правоохранителями информации, одно из обществ Иванковского района Киевской области могло закупать загрязненную радионуклидами древесину из Чернобыльской зоны, которую затем использовали в качестве топлива в теплоэлектростанции.
Правоохранители изъяли образцы сырья, промышленных отходов и почвы для дальнейшего экспертного исследования, по результатам которого будет принято соответствующее решение.
Напомним, Киев вчера накрыл смог, вызванным многочисленными пожарами в области.