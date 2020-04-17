Радіоактивну деревину могли спалювати на Київщині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n136912-radioaktyvnu-derevynu-z-chornobylya-mogly-spaluvaty-v-elektrostanciyi-na-kyyivschyni-policiya.html

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Радіоактивну деревину з Чорнобильської зони могли спалювати в одній з теплоелектростанцій.

Відповідна інформація надійшла до правоохоронців, триває перевірка. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу. Повідомлення про це було опубліковане прес-службою поліції Київської області, однак згодом зникло з сайту поліції.

Зазначається, що згідно з отриманою правоохоронцями інформацією, одне з товариств Іванківського району Київської області могло закуповувати забруднену радіонуклідами деревину із Чорнобильської зони, яку потім використовували як паливо у теплоелектростанції.

Правоохоронці вилучили зразки сировини, промислових відходів та ґрунту для подальшого експертного дослідження, за результатами якого буде ухвалене відповідне рішення.

Нагадаємо, Київ вчора накрило смогом, спричиненим численними пожежами в області.