Убивство у Кривому Розі, фото — EADaily

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Вбивство у Кривому Розі розкрила поліція. Воно сталося через ревнощі 52-річного чоловіка. Чоловік розстріляв з мисливської рушниці молоду пару, а коли поліція прийшла до нього додому, викинувся з восьмого поверху і загинув.

25-річна жінка отримала кулю в груди і загинула на місці, її 26-річний хлопець отримав важкі травми стегна і перебуває в реанімації. Після скоєного нападник поїхав з місця злочину на автомобілі.

Стрільця вирахували у Покровському районі міста завдяки камерам системи «Безпечне місто». Герман Полєв вирішив звести рахунки із життям, коли спецпризначенці загону «Корд» пішли на штурм його квартири. Від отриманих травм він помер.

У квартирі стрільця поліція знайшла зброю, з якої, ймовірно, напередодні і розстріляли пару. Сусіди розповіли, що 52-річний стрілець був співмешканцем загиблої, а молода пара жила в одному з будинків на вулиці, де сталася стрілянина.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук розповів, що, за попередньою інформацією, мотивом вбивства дівчини і спроби вбити молодої людини стали саме ревнощі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.