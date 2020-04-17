Незалежність суддів під загрозою через безпрецедентний потік законодавчих ініціатив Кабміну і Ради — ВРП / Фото: volynnews.com

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Вища рада правосуддя торік констатувала безпрецедентне зростання кількості законодавчих ініціатив Кабінету міністрів та Верховної Ради, які становили загрозу гарантіям неупередженості і безсторонності суддів. Таку думку озвучив глава ВРП Андрій Овсієнко.

Також він зауважив, що значною мірою на суддівську незалежність впливають кадровий дефіцит, неналежне фінансування, прострочення термінів кваліфікаційного оцінювання та хаотична законодавча діяльність Верховної Ради.

Що стосується дотримання принципу поділу влади і незалежного статусу суду в контексті його взаємодії з виконавчою та законодавчою гілками влади… то ВРП у другій половині 2019 року спостерігала безпрецедентну кількість законодавчих ініціатив щодо судоустрою, — уточнив Овсієнко, повідомляє «Судова влада України».

Він додав, що парламентарі передали на розгляд Ради проекти законів, які мали на меті встановлення відповідальності суддів за судові рішення (№ 2271), припинення повноважень суддів у спосіб, не передбачений Конституцією (№ 1031) та зміну дисциплінарних процедур, що порушували право служителів Феміди на захист (№ 1008).

Останній було ухвалено як закон (№ 193-IX) до отримання відповідного висновку Венеційської комісії, котра окремі його положення визнала такими, що загрожують незалежності суду. У подальшому їх скасував Конституційний суд, — резюмував Овсієнко.



За його словами, згаданий закон нардепи ухвалили навіть попри негативний консультативний висновок та без передбачених Основним законом консультацій з ВРП. Овсієнко додав, що загалом торік ВРП склала вісім консультативних висновків до законопроектів, у яких наголошувалось на загрозі авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Також нагадаємо, що до реєстру про втручання у роботу суддів з жовтня 2016 року внесено 1220 повідомлень, зокрема 450 з них припали на минулий рік. Найбільше у діяльність суддів втручалися народні обранці, депутати місцевих рад, правоохоронні органи та інші представники органів державної влади.