Независимость судей под угрозой из-за беспрецедентного потока законодательных инициатив Кабмина и Рады - ВСП / Фото: volynnews.com

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Высший совет правосудия в прошлом году констатировал беспрецедентный рост количества законодательных инициатив Кабинета министров и Верховной Рады, которые угрожают гарантиям автономности и беспристрастности судей. Такое мнение озвучил глава ВСП Андрей Овсиенко.

Также он отметил, что в значительной степени на судейскую независимость влияет кадровый дефицит, ненадлежащее финансирование, несоблюдение сроков квалификационного оценивания и хаотическая законодательная деятельность Верховной Рады.

Что касается соблюдения принципа разделения власти и независимого статуса суда в контексте его взаимодействия с исполнительной и законодательной ветвями… то ВСП во второй половине 2019 года наблюдал беспрецедентное количество законодательных инициатив о судоустройстве, — уточнил Овсиенко, сообщает «Судебная власть Украины».

Он добавил, что парламентарии передали на рассмотрение Рады проекты законов, которые были нацелены на установление ответственности судей за судебные решения (№ 2271), прекращение полномочий судей способом, не предусмотренным Конституцией (№ 1031) и изменение дисциплинарных процедур, нарушающих право служителей Фемиды на защиту (№ 1008).

Последним был принят как закон (№ 193-IX) до получения соответствующего заключения Венецианской комиссии, которая отдельные его положения признала угрожающими независимости суда. В дальнейшем их отменил Конституционный суд, — резюмировал Овсиенко.



По его словам, данный закон нардепы приняли даже несмотря на отрицательное консультативное заключение и без предусмотренных Основным законом консультаций с ВСП. Овсиенко добавил, что в целом в прошлом году ВСП составил восемь консультативных заключений к законопроектам, где говорилось об угрозе авторитету правосудия и независимости судей.

Также напомним, что в реестр о вмешательстве в работу судей с октября 2016 года внесены 1220 сообщений, в том числе 450 из них пришлись на прошлый год. Больше всего в деятельность судей вмешивались народные избранники, депутаты местных советов, правоохранительные органы и другие представители органов государственной власти.

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