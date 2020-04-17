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Во время борьбы с огнем, фото: ГСЧС
На Николаевщине во второй раз за 10 дней горит полигон бытовых отходов (ФОТО)https://racurs.ua/n136909-na-nikolaevschine-vo-vtoroy-raz-za-10-dney-gorit-poligon-bytovyh-othodov-foto.htmlРакурс
В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на городском полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Санитарная очистка города», расположенном в селе Таборовка Вознесенского района.
Информация о пожаре поступила к спасателям вчера около 18.00, огонь достиг площади 7 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
В 21.00 огонь был локализован, однако еще есть ряд тлеющих очагов, иногда с открытым горением. Поэтому спасатели будут несколько суток дежурить на месте и поливать тлеющий мусор.
Отмечается, что это уже второй масштабный пожар подряд за последние 10 дней. Предыдущий возник во второй половине дня 7 апреля и охватил тогда 2 га.
Спасатели отмечают, что на этом полигоне ранее были зафиксированы нарушения правил эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, однако их устранили.
Предприятие «Санитарная очистка города» расположено в городе Вознесенске. Оно осуществляет сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
Напомним, Киев вчера накрыл смог, вызванный многочисленными пожарами.