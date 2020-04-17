Во время борьбы с огнем, фото: ГСЧС

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В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на городском полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Санитарная очистка города», расположенном в селе Таборовка Вознесенского района.

Информация о пожаре поступила к спасателям вчера около 18.00, огонь достиг площади 7 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

В 21.00 огонь был локализован, однако еще есть ряд тлеющих очагов, иногда с открытым горением. Поэтому спасатели будут несколько суток дежурить на месте и поливать тлеющий мусор.

Отмечается, что это уже второй масштабный пожар подряд за последние 10 дней. Предыдущий возник во второй половине дня 7 апреля и охватил тогда 2 га.

Спасатели отмечают, что на этом полигоне ранее были зафиксированы нарушения правил эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, однако их устранили.

Предприятие «Санитарная очистка города» расположено в городе Вознесенске. Оно осуществляет сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

Напомним, Киев вчера накрыл смог, вызванный многочисленными пожарами.