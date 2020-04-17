Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n136902-zadymlenie-kieva-yavlyaetsya-sledstviem-ne-tolko-pojarov-v-zone-otchujdeniya-klichko-video.html

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Мэр Киева прокомментировал ситуацию с задымлением в Киеве.

По словам Кличко, спасатели пришли к выводу, что часть задымления в столице является следствием не только пожаров в Зоне отчуждения, но и также пожаров в Киевской области, в направлении Житомира, оттуда сейчас дует ветер на столицу. Об этом он заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Также горит торф в Голосеевском районе Киева, — добавил мэр столицы.

Кличко отметил, что вчера вечером столицей сначала пронеслась песчаная буря, потом опустился смог,

Ночью из-за задымленности мыть улицы выехали спецмашины Киевавтодора.

В связи с задымленностью в городе в эти дни мы увеличим маршруты и количество моющей техники на улицах Киева, — отметил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что сегодня утром посетил Зону отчуждения. По его словам, пожары, которые вчера там опять возникли, почти потушили.

Очагов возгорания сейчас нет, есть тление на некоторых участках, там продолжают работать пожарно-спасательные бригады, в том числе работают специалисты из Киева, отметил Кличко.

Радиационный фон в зоне отчуждения составляет 0,12 микрозевертов, — заверил мэр Киева.

Кличко также опубликовал видео, снятое во время его визита в Зону отчуждения.

Напомним, Киев в последние дни оказался в кольце пожаров.