Пожар. Фото: LIGA.net

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Киев оказался в кольце пожаров. В Чернобыльской зоне пожарные продолжают заливать тлеющие очаги возгорания, которые могут спровоцировать повторные пожары. Масштабными пожарами охвачена территория Житомирской области. Несколько сел полностью выгорели.

Вчера на территории Киевской области зафиксированы несколько случаев возгорания сухой травы и лесной подстилки. Кроме этого, жители частных домовладений продолжают сжигать сухую траву и мусор, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что вчера вечером ветер изменился на северо-западный и дым пожарищ накрыл Киев. В ГСЧС утверждают, что дым не представляет химической и радиационной угрозы.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области остается в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В Киеве уровень радиации 0,012 мР/ч, в Киевской области — в пределах 0,011 мР/ч (допустимый уровень 0,05 мР/ч). В Чернобыле — 0,023 мР/ч, при допустимом уровне в 0,055 мР/ч.

Серьезными пожарами охвачена Житомирская область. Горят леса и даже выгорают целые села. Дотла выгорели села Магдин, Личмани, Рудня, Дивошинаи Семена в Овручском районе. В селе Журба сгорела церковь, сообщает ТСН.

Жители сел пытаются не допустить распространения огня и окапывают населенные пункты канавами. Спасатели занимаются эвакуацией жителей сел, которым угрожает огонь.

Представитель пресс-службы «Энергоатом» Наталия Дегтяренко в Facebook сообщила, что сейчас пожары зафиксированы в Денисовицком лесничестве. Сгорели или сгорят села Красное, Буда и Рудьки. По мнению Дегтяренко, село Речица может стать следующим в этом списке.

Дегтяренко добавила, что местные жители сообщили о двух очагах возгорания на левом берегу реки Припять.

В самом Киеве также зафиксированы пожары. Вчера в обед в Голосеевском парке был совершен поджог сухой травы. Огонь перебросился на участки леса. Тушению пожара мешал сильный ветер, который способствовал распространению огня.

От огня пострадала не только растительность, но и животные. Обгоревший бобер пришел к людям за помощью. От полученных ожогов животное скончалось.

В Facebook пользователь Том Раидер заявил, что сообщения руководства ГСЧС о ликвидации пожаре в Чернобыльской зоне не отвечают действительности и лесные пожары продолжаются. По его словам, сейчас крупнейший пожар в зоне охватил площадь в 73 кв. км и продолжает разрастаться.

Также очень большой пожар рядом с Житомирской областью. Вблизи белоруской границы огнем охвачены 210 кв. км. При этом ветер постоянно дует в сторону Киева.