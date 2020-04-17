Пожежа. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n136898-kyyiv-u-kilci-pojej-goryat-sela-na-jytomyrschyni-ta-chornobylska-zona-foto-video.html

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Київ опинився у кільці пожеж. У Чорнобильській зоні пожежники продовжують заливати тліючі вогнища загоряння, які можуть спровокувати повторні пожежі. Масштабними пожежами охоплена територія Житомирської області. Кілька сіл повністю вигоріли.

Вчора на території Київської області зафіксовано кілька випадків загорання сухої трави та лісової підстилки. Крім того, жителі приватних домоволодінь продовжують спалювати суху траву і сміття, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також наголошується, що вчора ввечері вітер змінився на північно-західний і дим згарищ накрив Київ. У ДСНС стверджують, що дим не несе хімічної і радіаційної загрози.

Радіаційний фон у Києві та Київській області залишається у межах норми і не перевищує природних фонових значень. У Києві рівень радіації 0,012 мР/год, у Київській області — в межах 0,011 мР/год (допустимий рівень 0,05 мР/год). У Чорнобилі — 0,023 мР/год (допустимий рівень 0,055 мР/год).

Серйозними пожежами охоплена Житомирська область. Горять ліси і навіть вигорають цілі села. Вщент вигоріли села Магдин, Личмани, Рудня, Дівошина та Семена в Овруцькому районі. У селі Журба згоріла церква, повідомляє ТСН.

Жителі сіл намагаються не допустити поширення вогню і обкопують населені пункти канавами. Рятувальники займаються евакуацією мешканців сіл, яким загрожує вогонь.

Представник прес-служби «Енергоатом» Наталія Дегтяренко в Facebook повідомила, що зараз пожежі зафіксовані в Денисовицькому лісництві. Згоріли або згорять села Красне, Буда і Рудьки. На думку Дегтяренко, село Річиця може стати наступним у цьому списку.

Дегтяренко додала, що місцеві жителі повідомили про два осередка займання на лівому березі річки Прип’ять.

У самому Києві також зафіксовані пожежі. Вчора в обід у Голосіївському парку був здійснений підпал сухої трави. Вогонь перекинувся на ділянки лісу. Гасінню пожежі заважав сильний вітер, який сприяв поширенню вогню.

Від вогню постраждала не тільки рослинність, а й тварини. Обгорілий бобер прийшов до людей за допомогою. Від отриманих опіків тварина померла.

У Facebook користувач Том Раідер заявив, що повідомлення керівництва ДСНС про ліквідацію пожежі в Чорнобильській зоні не відповідають дійсності і лісові пожежі тривають. За його словами, зараз найбільшою пожежою в зоні охопилено 73 кв. км і вона продовжує розростатися.

Також дуже велика пожежа поруч із Житомирською областю. Поблизу білоруського кордону вогнем охоплені 210 кв. км. При цьому вітер постійно дує у бік Києва.