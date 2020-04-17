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Ракурс
Віталій Кличко. Фото: NewsOne

Кличко проінспектував зону пожежі в Чорнобилі (ФОТО)

17 кві 2020, 09:03
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Мер Києва Віталій Кличко сьогодні рано вранці приїхав у зону відчуження. Мер вирішив особисто перевірити місця Чорнобильської зони, де ведуться роботи з гасіння пожежі.

Також були проведені заміри радіаційного фону на місцях пожежі, повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі.

За словами Кличка, пожежі, які виникли вчора в Чорнобильській зоні, повністю ліквідовані. Пожежники продовжують роботу в місцях тління залишків пожеж.

Віталій Кличко в зоні відчуження. Фото: TelegramПроводиться постійний моніторинг ситуації. Авіація перевіряє місцевість на предмет виникнення нових осередків загоряння.

Радіаційний фон у зоні відчуження нижче допустимої норми і становить 0,12 мкЗв/год.

На думку рятувальників, значна частина задимлення у Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, які зафіксовані в напрямку Житомира.

У столиці в посиленому режимі працює поливо-мийна техніка.


Кличко закликав киян залишатися вдома і не відкривати вікна.

Як раніше писав «Ракурс», Київ очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям. Індекс забруднення повітря у Києві на сьогоднішній ранок становить 163.

Джерело: Ракурс


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