Віталій Кличко. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n136885-klychko-proinspektuvav-zonu-pojeji-v-chornobyli-foto.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні рано вранці приїхав у зону відчуження. Мер вирішив особисто перевірити місця Чорнобильської зони, де ведуться роботи з гасіння пожежі.

Також були проведені заміри радіаційного фону на місцях пожежі, повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі.

За словами Кличка, пожежі, які виникли вчора в Чорнобильській зоні, повністю ліквідовані. Пожежники продовжують роботу в місцях тління залишків пожеж.

Проводиться постійний моніторинг ситуації. Авіація перевіряє місцевість на предмет виникнення нових осередків загоряння.

Радіаційний фон у зоні відчуження нижче допустимої норми і становить 0,12 мкЗв/год.

На думку рятувальників, значна частина задимлення у Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, які зафіксовані в напрямку Житомира.

У столиці в посиленому режимі працює поливо-мийна техніка.

Кличко закликав киян залишатися вдома і не відкривати вікна.

Як раніше писав «Ракурс», Київ очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям. Індекс забруднення повітря у Києві на сьогоднішній ранок становить 163.