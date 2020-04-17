Кличко проінспектував зону пожежі в Чорнобилі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136885-klychko-proinspektuvav-zonu-pojeji-v-chornobyli-foto.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко сьогодні рано вранці приїхав у зону відчуження. Мер вирішив особисто перевірити місця Чорнобильської зони, де ведуться роботи з гасіння пожежі.
Також були проведені заміри радіаційного фону на місцях пожежі, повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі.
За словами Кличка, пожежі, які виникли вчора в Чорнобильській зоні, повністю ліквідовані. Пожежники продовжують роботу в місцях тління залишків пожеж.
Проводиться постійний моніторинг ситуації. Авіація перевіряє місцевість на предмет виникнення нових осередків загоряння.
Радіаційний фон у зоні відчуження нижче допустимої норми і становить 0,12 мкЗв/год.
На думку рятувальників, значна частина задимлення у Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, які зафіксовані в напрямку Житомира.
У столиці в посиленому режимі працює поливо-мийна техніка.
Кличко закликав киян залишатися вдома і не відкривати вікна.
Як раніше писав «Ракурс», Київ очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям. Індекс забруднення повітря у Києві на сьогоднішній ранок становить 163.