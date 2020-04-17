Київ у диму. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n136884-kyyiv-ocholyv-svitovyy-reytyng-mist-iz-naybrudnishym-povitryam.html

Ракурс

Київ визнано містом із найбруднішим повітрям у світі. Через пожежі в Чорнобильській зоні столиця України занурилася у щільну димову хмару.

На даний момент індекс забрудненості повітря у Києві становить 163, повідомляє QIAir.

Цієї ночі був зафіксований пік забруднення повітря в столиці України. Індекс забруднення повітря становив 380 і був на позначці «небезпечно».

На другому місці за забрудненістю повітря знаходиться китайське місто Чунцін. Індекс забруднення повітря у місті становить 158.

У Київській міській державній адміністрації попросили жителів столиці не залишати свої будинки і не відкривати вікна. Радіаційний фон у столиці залишається у межах норми і становить 0,14 мкЗв/год. Даний показник не повинен перевищувати 0,3 мкЗв/год.

У КМДА також дали рекомендації для киян у зв’язку з задимленістю повітря. Фахівці рекомендують:

не виходити на вулицю або обмежити перебування поза домом;

не відкривати вікна, особливо вранці і ввечері. Якщо необхідно відкрити вікна, то їх попередньо потрібно завісити мокрою тканиною і періодично міняти її;

користуватися очисниками повітря;

систематично проводити вологе прибирання, а також підвищити вологість повітря у приміщенні (можна поставити ємності з водою);

пити два-три літри води в день (краще підсолену і мінеральну лужну воду). Також буде корисним прийом знежиреного молока або молочної сироватки, соків, мінералізованих напоїв і киснево-білкових коктейлів.

Як раніше писав «Ракурс», вчора пізно ввечері в повітрі Києва були зафіксовані продукти горіння. Задимленість повітря пов’язана з тривалими пожежами в Чорнобильській зоні.