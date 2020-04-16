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У Києві в повітрі виявили продукти горіння. Фото: zik.ua

У Києві через пожежу в Чорнобилі у повітрі виявили продукти горіння: КМДА закликає не виходити на вулицю (КАРТА, ВІДЕО)

16 кві 2020, 23:15
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У Києві 16 квітня в повітрі зафіксовані продукти горіння, в місті спостерігається задимленість.

Причиною забрудненого повітря в Києві є у лісові пожежі у Житомирській області та Чорнобильській зоні. Радіаційний фон у столиці — в межах норми. Про це свідчать заміри, зроблені сьогодні о 21.30. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації.

При такій ситуації експерти радять робити наступне:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2−3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

До лікаря необхідно звертатися у тому разі, якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння.

У мережі користувачі публікують відео, як столицю затягує димом.



У Києві в повітрі виявили продукти горіння. Карта: saveecobot.com

Нагадаємо, 16 квітня пожежа у Чорнобилі відновилася внаслідок сильної піщаної бурі. Потужний вітер роздмухав осередки тління у зоні відчуження, внаслідок чого відкритий вогонь з’явився у багатьох місцях.

Джерело: Ракурс


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