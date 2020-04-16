Страсна п’ятниця припадає на 17 квітня. Фото: molbuk.ua

https://racurs.ua/ua/n136882-zavtra-strasna-p-yatnycya-chogo-ne-mojna-robyty-17-kvitnya.html

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Страсна п’ятниця у 2020 році випала на 17 квітня. Завтра — найсуворіший день Великого посту.

В цей день у церкві під час богослужіння з вівтаря виносять Плащаницю і встановлюють в центрі храму на постаменті, який прикрашений квітами. Цього ж дня ввечері в церкві відбувається друга служба, коли Плащаницю обносять навколо храму.

Додому з церкви прийнято приносити 12 палаючих свічок й дати їм догоріти повністю. У народі кажуть, що це принесе родині матеріальне благополуччя, успіх та радість.

У Страсну п’ятницю не можна фізично працювати й займатися господарськими справами, не треба шити, в’язати та різати. Дозволяється готувати паски, сіяти городину в полі. При цьому забороняється щось садити на городі. Не можна забивати в землю будь-які залізні предмети та плювати на землю — це може обернутися бідою.

Варто утриматися від розважальних заходів. Вважається, що людина, яка дуже раділа в Страсну п’ятницю, весь наступний рік буде плакати.

Прикмети на Страсну п’ятницю:

Якщо небо в ніч на п’ятницю зоряне й ясне — до гарного врожаю зернових культур.

Якщо весь день дощить і небо хмарне — багато бур’яну буде.

Нагадаємо, сьогодні — Чистий четвер, один із важливих днів Страсного тижня напередодні Великодня за православною традицією.