Страстная пятница приходится на 17 апреля. Фото: molbuk.ua

https://racurs.ua/n136882-zavtra-strastnaya-pyatnica-chto-nelzya-delat-17-aprelya.html

Ракурс

Страстная пятница в 2020 году выпала на 17 апреля. Завтра — самый строгий день Великого поста.

В этот день в церкви во время богослужения из алтаря выносят Плащаницу и устанавливают в центре храма на постаменте, который украшен цветами. В этот же день вечером в церкви проходит вторая служба, когда Плащаницу обносят вокруг храма.

Домой из церкви принято приносить 12 горящих свечей и дать им догореть полностью. В народе говорят, что это принесет семье материальное благополучие, успех и радость.

В Страстную пятницу нельзя физически трудиться, заниматься хозяйственными делами, не надо шить, вязать и резать. Разрешается готовить куличи, сеять овощи в поле. При этом запрещается что-то сажать на огороде. Нельзя забивать в землю любые железные предметы и плевать на землю — это может обернуться бедой.

Стоит воздержаться от развлекательных мероприятий. Считается, что человек, который очень радовалась в Страстную пятницу, весь следующий год будет плакать.

Приметы на Страстную пятницу:

Если небо в ночь на пятницу звездное и ясное — к хорошему урожаю зерновых культур.

Если весь день идет дождь и небо облачное — много сорняка будет.

Напомним, сегодня — Чистый четверг, один из важных дней Страстной неделе накануне Пасхи по православной традиции.