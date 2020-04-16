Затриманий генерал-майор Валерій Шайтанов. Фото: СБУ

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Валерій Шайтанов, затриманий 14 квітня генерал-майор Служби безпеки України, готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Замах на чинного главу МВС міг стати вже не першим, який вчинив Шайтанов. Генерал працював не лише над тим, щоб вчинити замах на Адама Осмаєва. Про це заявив заступник міністра Антон Геращенко в ефірі каналу «Україна 24», передає «Укрінформ».

Сьогодні вранці говорив з міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки і її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов крім замаху на Адама Осмаєва працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ. Це було б уже не перший і навіть не п’ятий замах, — заявив Геращенко.

Нагадаємо, 14 квітня Служба безпеки України викрила у своїх лавах агента Федеральної служби безпеки — генерал-майор СБУ Шайтанов підозрюється у державній зраді.

Правоохоронці підозрюють, що він співпрацював з росіянами та терористами ДНР-ЛНР на Донбасі, а також на замовлення російських спецслужб планував теракти в Україні. В СБУ заявили, що генерал планував вбити добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва 15 квітня задовольнив клопотання слідчого СБУ та відправив Шайтанова в СІЗО до 14 червня 2020 року включно.