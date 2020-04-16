Задержанный генерал-майор Валерий Шайтанов. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n136881-pokushenie-na-avakova-gotovil-general-sbu-shaytanov-geraschenko.html

Ракурс

Валерий Шайтанов, задержанный 14 апреля генерал-майор Службы безопасности Украины, готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Покушение на действующего главу МВД могло стать уже не первым, что совершил Шайтанов. Генерал работал не только над тем, чтобы совершить покушение на Адама Осмаева. Об этом заявил заместитель министра Антон Геращенко в эфире канала «Украина24», передает «Укринформ».

Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение, — заявил Геращенко.

Напомним, 14 апреля Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах агента Федеральной службы безопасности РФ — генерал-майор СБУ Шайтанов подозревается в государственной измене.

Правоохранители подозревают, что он сотрудничал с россиянами и террористами ДНР-ЛНР на Донбассе, а также по заказу российских спецслужб планировал теракты в Украине. В СБУ заявили, что генерал планировал убить добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева 15 апреля удовлетворил ходатайство следователя СБУ и отправил Шайтанова в СИЗО до 14 июня 2020 года включительно.