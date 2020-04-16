Піщана буря роздмухала нову пожежу в Чорнобилі, у Києві завалилося риштування Подільського мосту: фото, відео

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Пожежа у Чорнобилі знову відновилася 16 квітня внаслідок сильної піщаної бурі. Потужний вітер роздмухав осередки тління у зоні відчуження, внаслідок чого відкритий вогонь з’явився у багатьох місцях.

Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки. Тим більше, що бюджети на гасіння виділені, — написав у Фейсбук член громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

Водночас у ДСНС станом на 17.00 16 квітня зазначили, що у зоні відчуження спостерігається тління пеньків і залишків деревини.

Внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з’явилися нові три осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру, — додали у ДСНС.

До гасіння залучено понад 1,1 тис. вогнеборців. Радіаційний фон у Києві та Київській області не перевищує природних фонових значень.

Водночас у Києві пилова буря й шквальний вітер завалили будівельні риштування Подільського мостового переходу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, риштування використовувалися для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту.

Сам міст не пошкоджено… Ремонт тимчасових конструкцій уже розпочали, — написав чиновник у Фейсбук.

Водночас очевидці у соцмереж зазначали, що конструкція впала прямо у воду Дніпра, неподалік пропливали катери.

Також сьогодні у Києві внаслідок піщаної бурі сталося кілька ДТП. Зокрема, на під’їзді до Києва (на автодорозі М-07, Київ — Ковель — Ягодин) сталася масштабна аварія за участю шістьох автомобілів. За даними патрульної поліції, внаслідок ДТП є загиблі та травмовані. Рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямах.