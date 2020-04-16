Песчаная буря повлекла новый пожар в Чернобыле, в Киеве рухнули леса Подольского моста: фото, видео

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Пожар в Чернобыле снова возобновился 16 апреля из-за сильной песчаной бури. Мощный ветер раздул очаги тления в зоне отчуждения, вследствие чего появился открытый огонь на многих участках.

Возобновился пожар в Чернобыльской зоне. Песчаная буря раздувает очаги тления на многих участках. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены, — написал в Фейсбук член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Омельяненко.

В то же время в ГСЧС по состоянию на 17.00 16 апреля отметили, что в зоне отчуждения наблюдается тление пней и остатков древесины.

Вследствие шквальных порывов ветра во второй половине дня обстановка осложнилась и появились новые три очага тления, которые не являются масштабными и не несут угрожающий характер, — добавили в ГСЧС.

К тушению привлечены более 1,1 тыс. пожарных. Радиационный фон в Киеве и Киевской области не превышает естественных фоновых значений.

В то же время в Киеве пылевая буря и шквальный ветер завалили строительные леса Подольского мостового перехода. К счастью, никто из людей не пострадал. По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, леса использовались для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста.

Сам мост не поврежден… Ремонт временных конструкций уже начали, — написал чиновник в Фейсбук.

В то же время очевидцы в соцсетях отмечали, что конструкция упала прямо в воду Днепра, а неподалеку проплывали катера.

Также сегодня в Киеве в результате песчаной бури произошло несколько ДТП. В частности, на подъезде к Киеву (на автодороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин) произошла масштабная авария с участием шести автомобилей. По данным патрульной полиции, в результате ДТП есть погибшие и травмированные. Движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях.