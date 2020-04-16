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В Киеве в воздухе обнаружили продукты горения. Фото: zik.ua
В столице из-за пожара в Чернобыле в воздухе обнаружили продукты горения: КГГА призывает не выходить на улицу (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136883-v-kieve-iz-za-pojara-v-chernobyle-v-vozduhe-obnarujili-produkty-goreniya-kgga-prizyvaet.htmlРакурс
В Киеве 16 апреля в воздухе зафиксированы продукты горения, в городе наблюдается задымленность.
Причины загрязненного воздуха в Киеве — лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне. Радиационный фон в столице — в пределах нормы. Об этом свидетельствуют замеры, сделанные сегодня в 21.30. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.
В такой ситуации эксперты советуют делать следующее:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
К врачу необходимо обращаться в том случае, если появилась одышка, кашель или бессонница.
В сети пользователи публикуют видео того, как столицу затягивает дымом.
Напомним, 16 апреля пожар в Чернобыле возобновился в результате сильной песчаной бури. Мощный ветер раздул очаги тления в зоне отчуждения, вследствие чего открытый огонь появился во многих местах.