В Киеве в воздухе обнаружили продукты горения. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n136883-v-kieve-iz-za-pojara-v-chernobyle-v-vozduhe-obnarujili-produkty-goreniya-kgga-prizyvaet.html

Ракурс

В Киеве 16 апреля в воздухе зафиксированы продукты горения, в городе наблюдается задымленность.

Причины загрязненного воздуха в Киеве — лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне. Радиационный фон в столице — в пределах нормы. Об этом свидетельствуют замеры, сделанные сегодня в 21.30. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

В такой ситуации эксперты советуют делать следующее:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

К врачу необходимо обращаться в том случае, если появилась одышка, кашель или бессонница.

В сети пользователи публикуют видео того, как столицу затягивает дымом.

Напомним, 16 апреля пожар в Чернобыле возобновился в результате сильной песчаной бури. Мощный ветер раздул очаги тления в зоне отчуждения, вследствие чего открытый огонь появился во многих местах.