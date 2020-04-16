Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
В Киеве в воздухе обнаружили продукты горения. Фото: zik.ua

В столице из-за пожара в Чернобыле в воздухе обнаружили продукты горения: КГГА призывает не выходить на улицу (КАРТА, ВИДЕО)

16 апр 2020, 23:15
999

В Киеве 16 апреля в воздухе зафиксированы продукты горения, в городе наблюдается задымленность.

Причины загрязненного воздуха в Киеве — лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне. Радиационный фон в столице — в пределах нормы. Об этом свидетельствуют замеры, сделанные сегодня в 21.30. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

В такой ситуации эксперты советуют делать следующее:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

К врачу необходимо обращаться в том случае, если появилась одышка, кашель или бессонница.

В сети пользователи публикуют видео того, как столицу затягивает дымом.



В Киеве в воздухе обнаружили продукты горения. Карта: saveecobot.com

Напомним, 16 апреля пожар в Чернобыле возобновился в результате сильной песчаной бури. Мощный ветер раздул очаги тления в зоне отчуждения, вследствие чего открытый огонь появился во многих местах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров