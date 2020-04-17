Киев в дыму. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n136884-kiev-vozglavil-mirovoy-reyting-gorodov-s-samym-zagryaznennym-vozduhom.html

Ракурс

Киев признан городом с самым грязным воздухом в мире. Из-за пожаров в Чернобыльской зоне столица Украины погрузилась в плотное дымное облако.

На данный момент индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 163, сообщает QIAir.

Сегодняшней ночью был зафиксирован пик загрязнения воздуха в столице Украины. Индекс загрязнения воздуха составлял 380 и находился на отметке «опасно».

На втором месте по загрязнению воздуха находится китайский город Чунцин. Индекс загрязнения воздуха в городе составляет 158.

В Киевской городской государственной администрации попросили жителей столицы не покидать свои дома и не открывать окна. Радиационный фон в столице остается в пределах нормы и составляет 0,14 мкЗв/ч. Данный показатель не должен превышать 0,3 мкЗв/ч.

В КГГА также дали рекомендации для киевлян в связи с задымленностью в воздухе. Специалисты рекомендуют:

не выходить на улицу или ограничить пребывание вне дома;

не открывать окна, особенно утром и вечером. Если необходимо открыть окна, то их предварительно нужно завесить мокрой тканью и периодически менять ее;

пользоваться воздухоочистителями;

систематически проводить влажную уборку, а также повысить влажность воздуха в помещении (можно поставить емкости с водой);

пить два-три литра воды в день (лучше подсоленную и минеральную щелочную воду). Также будет полезным прием обезжиренного молока или молочной сыворотки, соков, минерализованных напитков и кислородно-белковых коктейлей.

Как ранее писал «Ракурс», вчера поздним вечером в воздухе Киева были зафиксированы продукты горения. Задымленность воздуха связана с продолжительными пожарами в Чернобыльской зоне.