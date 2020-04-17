Виталий Кличко. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n136885-klichko-proinspektiroval-zonu-pojarov-v-chernobyle-foto.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня рано утром приехал в зону отчуждения. Мэр решил лично проверить места Чернобыльской зоны, где ведутся работы по тушению пожара.

Также были проведены замеры радиационного фона на местах пожара, сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, пожары, которые возникли вчера в Чернобыльской зоне, полностью ликвидированы. Пожарные продолжают работу в местах тления остатков пожаров.

Проводится постоянный мониторинг ситуации. Авиация проверяет местность на предмет возникновения новых очагов возгорания.

Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 мкЗв/ч.

По мнению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, которые зафиксированы в направлении Житомира.

В столице в усиленном режиме работает поливомоечная техника.

Кличко призвал киевлян оставаться дома и не открывать окна.

Как ранее писал «Ракурс», Киев возглавил мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязненности воздуха в Киеве на сегодняшнее утро составляет 163.