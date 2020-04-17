Кличко проинспектировал зону пожаров в Чернобыле (ФОТО)https://racurs.ua/n136885-klichko-proinspektiroval-zonu-pojarov-v-chernobyle-foto.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко сегодня рано утром приехал в зону отчуждения. Мэр решил лично проверить места Чернобыльской зоны, где ведутся работы по тушению пожара.
Также были проведены замеры радиационного фона на местах пожара, сообщил Кличко в своем Telegram-канале.
По словам Кличко, пожары, которые возникли вчера в Чернобыльской зоне, полностью ликвидированы. Пожарные продолжают работу в местах тления остатков пожаров.
Проводится постоянный мониторинг ситуации. Авиация проверяет местность на предмет возникновения новых очагов возгорания.
Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0,12 мкЗв/ч.
По мнению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, которые зафиксированы в направлении Житомира.
В столице в усиленном режиме работает поливомоечная техника.
Кличко призвал киевлян оставаться дома и не открывать окна.
Как ранее писал «Ракурс», Киев возглавил мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязненности воздуха в Киеве на сегодняшнее утро составляет 163.