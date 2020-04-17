Вчора відбувся обмін полоненими

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На обсервації на Донеччині перебувають 23 особи — 20 українців, звільнених під час нещодавнього обміну полоненими між Україною та російськими бойовиками, та троє осіб, які відмовилися повертатися на окуповану територію. Обсервація триватиме 14 днів.

Усі витрати, пов’язані з проживанням, медобслуговуванням, харчуванням, забезпеченням одягом та гігієнічними засобами цих осіб взяла на себе держава. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Створили відповідні умови для їх безпечного та комфортного перебування, — запевнив Кириленко.

Також він опублікував відео інциденту, який стався під час обміну полоненими.

На ньому людей, яких мали передати так званій ЛНР, заявили представниці бойовиків Ользі Кобцевій, що не хочуть вирушати на територію псевдореспубліки й планує залишитися на підконтрольній Україні території.

Я воював за ЛНР, а тепер мене помилували. Ми квити, здається", — заявив один із учасників обміну. — Я хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України.

Він додав, що хоче «простого життя».

У мене сім’я, у мене бабуся, — заявив інший учасник обміну.

Він також відмовився переходити на окуповану територію.

Ви скористалися моментом, щоб отримати процесуальну очистку? — запитала Кобцева осіб, котрі відмовилися залишати підконтрольну Києву територію.

Так, це своєрідна програма очищення, — заявив один із них.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що в результаті цього обміну Україна звільнила з полону бойовиків низку сумнівних осіб.

Нагадаємо, в Офісі президента вчора назвали імена звільнених із полону українців.