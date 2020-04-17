Вчера состоялся обмен пленными

https://racurs.ua/n136897-obmen-plennymi-tri-cheloveka-otkazalis-vozvraschatsya-v-tak-nazyvaemuu-lnr-video.html

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На обсервации в Донецкой области находятся 23 человека — 20 украинцев, освобожденных во время недавнего обмена пленными между Украиной и российскими боевиками, и три человека, которые отказались возвращаться на оккупированную территорию. Обсервация продлится 14 дней.

Все расходы, связанные с проживанием, медобслуживанием, питанием, обеспечением одеждой и гигиеническими средствами этих лиц взяло на себя государство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Создали соответствующие условия для их безопасного и комфортного пребывания, — заверил Кириленко.

Также он опубликовал видео инцидента, который произошел во время обмена пленными.

На нем людей, которых должны были передать так называемой ЛНР, заявили представительнице боевиков Ольге Кобцевой что не хотят отправляться на территорию псевдореспублики и планирует остаться на подконтрольной Украине территории.

Я воевал за ЛНР, а теперь меня помиловали. Мы в расчете, кажется, — заявил один из участников обмена. — Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины.

Он добавил, что хочет «простой жизни».

У меня семья, у меня бабушка, — заявил другой участник обмена.

Он также отказался переходить на оккупированную территорию.

Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку? — спросила Кобцева лиц, отказались покидать подконтрольную Киеву территорию.

Да, это своеобразная программа очистки, — заявил один из них.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что в результате этого обмена Украина освободила из плена боевиков ряд сомнительных лиц.

Напомним, в Офисе президента вчера назвали имена освобожденных из плена украинцев.