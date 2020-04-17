Віталій Кличко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n136902-zadymlennya-kyieva-ie-naslidkom-ne-tilky-pojej-u-zoni-vidchujennya-klychko-video.html

Ракурс

Мер Києва прокоментував ситуацію із задимленням міста.

За словами Кличка, рятувальники дійшли висновку, що це стало наслідком не лише пожеж у зоні відчуження, а й також інших підпалів у Київській області, зокрема, в напрямку Житомира, звідки зараз дме вітер на столицю. Про це він заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Також горить торф у Голосіївському районі Києва, — додав мер столиці.

Кличко зазначив, що вчора ввечері над столицею спочатку пронеслася піщана буря, а потім опустився смог. Вночі через задимленість мити вулиці виїхали спецавто «Київавтодору».

У зв’язку із задимленістю в місті в ці дні ми збільшимо маршрути та кількість миючої техніки на вулицях Києва, — зазначив мер Києва.

Кличко також повідомив, що сьогодні вранці відвідав зону відчуження. За його словами, пожежі, які там вчора виникли, майже загасили. Осередків займання зараз немає, є тління на деяких ділянках, там продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади.

Радіаційний фон у зоні відчуження становить 0,12 мікрозівертів, — запевнив мер Києва.

Кличко також опублікував відео, зняте під час його візиту до зони відчуження.

Нагадаємо, Київ в останні дні опинився у кільці пожеж.