Під час боротьби з вогнем, фото: ДСНС

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У Миколаївській області триває ліквідація пожежі на міському полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста», розташованому у селі Таборівка Вознесенського району.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальників вчора близько 18.00, вогонь сягнув площі 7 га. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївської області.

О 21.00 вогонь було локалізовано, проте ще є низка тліючих осередків, подекуди із відкритим горінням. Тож рятувальники будуть декілька діб чергувати на місці та поливати тліюче сміття.

Зазначається, що це вже друга масштабна пожежа поспіль за останні 10 днів. Попередня виникла в другій половині дня 7 квітня і охопила тоді 2 га.

Рятувальники наголошують, що на цьому полігоні раніше були зафіксовані порушення правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів, однак їх не усунули.

Підприємство «Санітарна очистка міста» розташоване у місті Вознесенську. Воно здійснює збір, вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

Нагадаємо, Київ вчора накрив смог, спричинений численними пожежами.