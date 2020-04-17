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Ракурс
Руслан Стефанчук. Фото: LIGA.net

Зарплаты в «Нафтогазе»: Стефанчук решил разобраться с Коболевым через Раду

17 апр 2020, 15:15
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Зарплаты в «Нафтогазе» остаются тайной, потому что глава компании Андрей Коболев отказался предоставить сведения первому вице-спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Вчера, 16 апреля, Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект № 3354 «О внесении изменений в статью 188−19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты».

В настоящее время законопроект отправлен на рассмотрение профильного комитета, что подтверждает информация, размещенная на официальном сайте Верховной Рады.

Скриншот страницы официального сайта Верховной Рады

В пояснительной записке к документу указано, что данный законопроект разработан с целью создания условий для осуществления нардепом полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законодательством Украины.


В сравнительной таблице к законопроекту видно, что Стефанчук предлагает внести изменения в ст. 188−19 КУоАП и увеличить штрафы за отказ выполнять законные требования народного депутата Украины до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в некоторых случаях — до 500 необлагаемых минимумов граждан.

Как известно, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался предоставить Стефанчуку сведения о зарплатах и премиях руководства компании, сославшись на положения Конституции, запрещающие осуществлять сбор личных данных граждан.

Источник: Ракурс


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