Зарплати у «Нафтогазі»: Стефанчук вирішив розібратися з Коболєвим через Раду

Руслан Стефанчук. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n136908-zarplaty-u-naftogazi-stefanchuk-vyrishyv-rozibratysya-z-kobolievym-cherez-radu.html

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Зарплати у «Нафтогазі» залишаються таємницею, тому що глава компанії Андрій Коболєв відмовився надати відомості першому віце-спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Вчора, 16 квітня, Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроект № 3354 «Про внесення змін до статті 188−19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати».

Наразі законопроект відправлений на розгляд профільного комітету, про що свідчить інформація, яка розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що даний законопроект розроблений з метою створення умов для здійснення нардепом повноважень, які передбачені Конституцією та законодавством України.

У порівняльній таблиці до законопроекту видно, що Стефанчук пропонує внести зміни до ст. 188−19 КУпАП та збільшити штрафи за відмову виконувати законні вимоги народного депутата України до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у деяких випадках — до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Як відомо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв відмовився надати Стефанчуку відомості про зарплати і премії керівництва компанії, зіславшись на положення Конституції, які забороняють здійснювати збір особистих даних громадян.