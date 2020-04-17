Бойовики прикриваються карантином для підготовки диверсантів – розвідка Міноборони, фото — Укринформ

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Ракурс

Війна на Донбасі триває попри карантин, запроваджений і в Україні, і в фейкових квазі-утвореннях. Як виявилося, карантин на фронті допомагає бойовикам так званих ДНР-ЛНР готувати диверсантів і снайперів.

Російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, щоб приховати підготовку диверсійних груп і снайперських пар.

Наприклад, впродовж цього тижня окупанти активно готувалися до диверсій поза межами полігонів. Такі дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник відомства Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

Водночас, за його словами, противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту у передових підрозділах, зокрема, надходили боєприпаси для стрілецької зброї та гранатометів.

Впродовж 16 квітня, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі дотриматися режиму «тиша» на лінії бойового зіткнення. Гуцуляк повідомив, що позиції військових ООС в районі селища Піски біля Донецька обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. Українські військові придушили ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння. Бойових втрат в ЗСУ немає.

Від початку 17 квітня збройні формування РФ режим тиші на лінії бойового зіткнення не порушували.

«Ракурс» повідомляв, що 15 квітня на Донбасі бойовики гатили з гранатометів і кулеметів і поранили трьох бійців ООС.