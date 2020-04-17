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Ракурс
Місце інциденту, фото: КМДА

У Києві виник масштабний провал на проїжджій частині (ФОТО, ВІДЕО)

17 кві 2020, 14:21
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У Києві на вулиці Вадима Гетьмана в районі Караваєвих Дач стався подвійний провал проїжджої частини.

До інциденту призвела аварія, яка сталася в інженерних мережах «Київводоканалу». Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Місце аварії огороджене, працівники водоканалу розпочали роботи з ліквідації аварії, які, орієнтовно, триватимуть до сьогоднішнього вечора. Після цього розпочнуться роботи з відновлення дорожнього покриття.

В зв’язку з цим вулиця Вадима Гетьмана була перекрита в напрямку Індустріального мосту, на ній виник затор.

Місце інциденту, фото: КМДА


Нагадаємо, у Києві в червні минулого року шматок шляхопроводу на Осокорах впав на автомобіль, який проїжджав під ним. В результаті було пошкоджено передню частину транспортного засобу.

Джерело: Ракурс


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