Місце інциденту, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n136906-u-kyievi-vynyk-masshtabnyy-proval-na-proyijdjiy-chastyni-video.html

Ракурс

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана в районі Караваєвих Дач стався подвійний провал проїжджої частини.

До інциденту призвела аварія, яка сталася в інженерних мережах «Київводоканалу». Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Місце аварії огороджене, працівники водоканалу розпочали роботи з ліквідації аварії, які, орієнтовно, триватимуть до сьогоднішнього вечора. Після цього розпочнуться роботи з відновлення дорожнього покриття.

В зв’язку з цим вулиця Вадима Гетьмана була перекрита в напрямку Індустріального мосту, на ній виник затор.

Нагадаємо, у Києві в червні минулого року шматок шляхопроводу на Осокорах впав на автомобіль, який проїжджав під ним. В результаті було пошкоджено передню частину транспортного засобу.