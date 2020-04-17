Рейдери захоплюють підприємство з видобування титанової руди — Фонд держмайна, фото — НВ

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Ракурс

Рейдерство відбувається навколо підприємства з видобування титанової руди — «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії». Про такі дії колишнього керівництва стратегічного держпідприємства заявили у Фонді державного майна України.

Сьогодні вони захопили головний офіс компанії у Києві, повідомив у Фейсбук заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганіч.

Колишніх працівників компанії ФДМУ звільнив у зв’язку з інформацією про корупцію, але 16 квітня суд скасував рішення Фонду, пояснив «Громадському» Ганіч.

Старий менеджмент, за його словами, захопив приміщення головного офісу «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК). Екс-члени правління не допускають на робочі місця новопризначених менеджерів. Наразі до ОГКХ прибули службовці ФДМУ, які викликали поліцію. Рішення суду, яке призвело до інциденту, у Фонді держмайна планують оскаржити.

Поліція встановлює обставини виникнення конфлікту. За словами прес-офіцера поліції Солом’янського району, ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення державного підприємства, оскільки «виник конфлікт між колишнім керівником компанії і новим».

«Об'єднана гірничо-хімічна компанія» здійснює видобуток титанової руди. Компанію мають намір приватизувати у 2020 році. У лютому цього року ФДМУ призначив в.о. голови правління ОГХК Михайла Макарова замість Олександра Гладушка. Новий керівник отримав завдання готувати підприємство до приватизації. У березні Фонд припинив повноваження кількох менеджерів правління ОГКХ і призначив нових. Вони мали намір провести аудит компанії і підготувати повне розкриття інформації про компанію.

У держреєстрі з 8 квітня керівником підприємства в статусі тимчасового в.о. вказаний Пітер Девіс.

ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» заснували у серпні 2014 року, коли уряд передав йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату в Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату в Житомирській області.

ОГХК продає кольорові метали у 30 країн світу. Основні ринки збуту — ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки. Уряд в серпні 2016 року вирішив приватизувати ДП, але терміни роздержавлення кілька разів відкладали. У Фонді заявляли про інтерес до підприємства понад 15 потенційних покупців.

«Ракурс» повідомляв, що приватизацію в Україні відкоригують. Фонд держмайна України відтерміновував велику приватизацію у зв’язку з пандемією, але продовжить продавати об'єкти малої приватизації.