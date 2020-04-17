Рейдеры захватывают предприятие по добыче титановой руды — Фонд госимущества, фото — НВ

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Ракурс

Рейдерство происходит вокруг предприятия по добыче титановой руды — «Объединенной горно-химической компании». О таких действиях бывшего руководства стратегического госпредприятия заявили в Фонде государственного имущества Украины.

Сегодня они захватили главный офис компании в Киеве, — сообщил в Фейсбук заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич.

Бывших сотрудников компании ФГИУ уволил в связи с информацией о коррупции, но 16 апреля суд отменил решение Фонда, объяснил «Громадському» Ганич.

Старый менеджмент, по его словам, захватил помещение главного офиса «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК). Экс-члены правления не допускают на рабочие места новых менеджеров. Сейчас в ОГХК прибыли служащие ФГИУ, которые вызвали полицию. Решение суда, которое привело к инциденту, в Фонде госимущества планируют обжаловать.

Полиция устанавливает обстоятельства возникновения конфликта. По словам пресс-офицера полиции Соломенского района, ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват государственного предприятия, поскольку «возник конфликт между бывшим руководителем компании и новым».

«Объединенная горно-химическая компания» осуществляет добычу титановой руды. Компанию намерены приватизировать в 2020 году. В феврале этого года ФГИУ назначил и.о. председателя правления ОГХК Михаила Макарова вместо Александра Гладушко. Новый руководитель получил задание готовить предприятие к приватизации. В марте Фонд прекратил полномочия нескольких менеджеров правления ОГХК и назначил новых. Они намеревались провести аудит и подготовить полное раскрытие информации о компании.

В госреестре с 8 апреля руководителем предприятия в статусе временного и.о. указан Питер Дэвис.

ГП «Объединенная горно-химическая компания» учредили в августе 2014 года, когда правительство передало ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской области и Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области.

ОГХК продает цветные металлы в 30 стран мира. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Правительство в августе 2016 года решило приватизировать ГП, но сроки разгосударствления несколько раз откладывали. В Фонде заявляли об интересе к предприятию более 15 потенциальных покупателей.

«Ракурс» сообщал, что приватизацию в Украине откорректируют. Фонд госимущества Украины отложил большую приватизацию в связи с пандемией, но продолжит продавать объекты малой приватизации.