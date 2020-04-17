Руководство ВСУ затребовало для себя огромные премии (ДОКУМЕНТ)

ВСУ. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n136904-rukovodstvo-vsu-zatrebovalo-dlya-sebya-u-minoborony-ogromnye-premii-dokument.html

Ракурс

Руководство Вооруженных сил Украины считает, что для мотивации в сложных и напряженных условиях особого периода, достижения стабильного морально-психологического состояния и соблюдения принципа справедливости необходимо поднять надбавки и премии руководящему составу армии.

Руководство ВСУ с такой просьбой обратилось в Министерство обороны Украины. Документ с подписью директора департамента финансов ВСУ, полковника Сергея Дьяченко опубликовал в Facebook ветеран АТО Александр Грамарчук, известный как Александр Гром.

В документе указано, что самую высокую премию в размере 372% от должностного оклада должен получить главнокомандующий ВСУ. Его заместитель претендует на премию в размере 315% от оклада, начальник Генерального штаба должен получить премию в размере 307%, а командующий Объединенными силами — 306% премии.

Помимо этого, за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в размере 100% от должностного оклада.

А вот начальникам подразделений, расположенных в тылу, и отдельных подразделений, которые подчиняются Минобороны, предлагается выплатить самые низкие надбавки в размере 10% от должностного оклада.