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Ракурс
ВСУ. Фото: УНИАН

Руководство ВСУ затребовало для себя огромные премии (ДОКУМЕНТ)

17 апр 2020, 13:58
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Руководство Вооруженных сил Украины считает, что для мотивации в сложных и напряженных условиях особого периода, достижения стабильного морально-психологического состояния и соблюдения принципа справедливости необходимо поднять надбавки и премии руководящему составу армии.

Руководство ВСУ с такой просьбой обратилось в Министерство обороны Украины. Документ с подписью директора департамента финансов ВСУ, полковника Сергея Дьяченко опубликовал в Facebook ветеран АТО Александр Грамарчук, известный как Александр Гром.

В документе указано, что самую высокую премию в размере 372% от должностного оклада должен получить главнокомандующий ВСУ. Его заместитель претендует на премию в размере 315% от оклада, начальник Генерального штаба должен получить премию в размере 307%, а командующий Объединенными силами — 306% премии.

Помимо этого, за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в размере 100% от должностного оклада.

А вот начальникам подразделений, расположенных в тылу, и отдельных подразделений, которые подчиняются Минобороны, предлагается выплатить самые низкие надбавки в размере 10% от должностного оклада.

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook


Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Копия обращения руководства ВСУ в Минобороны относительно надбавок и премий. Фото: Facebook

Источник: Ракурс


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