Руководство ВСУ затребовало для себя огромные премии (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n136904-rukovodstvo-vsu-zatrebovalo-dlya-sebya-u-minoborony-ogromnye-premii-dokument.htmlРакурс
Руководство Вооруженных сил Украины считает, что для мотивации в сложных и напряженных условиях особого периода, достижения стабильного морально-психологического состояния и соблюдения принципа справедливости необходимо поднять надбавки и премии руководящему составу армии.
Руководство ВСУ с такой просьбой обратилось в Министерство обороны Украины. Документ с подписью директора департамента финансов ВСУ, полковника Сергея Дьяченко опубликовал в Facebook ветеран АТО Александр Грамарчук, известный как Александр Гром.
В документе указано, что самую высокую премию в размере 372% от должностного оклада должен получить главнокомандующий ВСУ. Его заместитель претендует на премию в размере 315% от оклада, начальник Генерального штаба должен получить премию в размере 307%, а командующий Объединенными силами — 306% премии.
Помимо этого, за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в размере 100% от должностного оклада.
А вот начальникам подразделений, расположенных в тылу, и отдельных подразделений, которые подчиняются Минобороны, предлагается выплатить самые низкие надбавки в размере 10% от должностного оклада.