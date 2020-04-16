Минобороны хочет искать негативные сообщения о ВСУ в соцсетях украинских военных (ДОКУМЕНТ)

Минобороны хочет искать негативные сообщения о ВСУ в соцсетях украинских военных

https://racurs.ua/n136853-minoborony-hochet-iskat-negativnye-soobscheniya-o-vsu-v-socsetyah-ukrainskih-voennyh-dokument.html

Ракурс

Министерство обороны Украины решило мониторить сообщения военнослужащих в соцсетях Фейсбук и Инстаграм. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил экс-боец войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

1937 год. НКВД, комиссары, «стукачи». А, нет… Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы… Это телеграмма, которая уже в воинских частях, — отметил Грамарчук.

Он также обнародовал документ, который якобы получил от замполитов.

Впоследствии он добавил, что за обнародование этой «дебильной» телеграммы о мониторинге страниц подчиненных с последующим докладом в Минобороны кто-то уже получает порку. Кроме этого, по словам Грамарчука, из-за обнародования телеграммы также назначено служебное расследование.