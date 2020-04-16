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Ракурс
Міноборони шукатиме негативні дописи про ЗСУ у соцмережах українських військових / Фото: 24 канал

Міноборони шукатиме негативні дописи про ЗСУ у соцмережах українських військових (ДОКУМЕНТ)

16 кві 2020, 14:51
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Міністерство оборони України вирішило моніторити дописи військовослужбовців у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні повідомив екс-боєць війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

1937 рік. НКВС, комісари, «стукакачі». А, ні… Це ЗСУ зразка 2020 року. Ну що, посміялися разом? А тепер летіть чистити свої сторінки… Це телеграма, яка вже є у військових частинах, — зазначив Грамарчук.

Міноборони шукатиме негативні дописи про ЗСУ у соцмережах українських військових

Він також оприлюднив цей документ, який нібито отримав від замполітів.

Міноборони шукатиме негативні дописи про ЗСУ у соцмережах українських військових

Згодом він додав, що за цю «дебільну» телеграму щодо моніторингу сторінок підлеглих з подальшою доповіддю в Міноборони хтось вже отримує прочуханку. Окрім цього, за словами Грамарчука, через оприлюднення телеграми також призначено службове розслідування.



Призначили службове розслідування, хто ж це сфоткав папірець і відправив на електронну пошту Грому, — резюмував боєць.

Міноборони шукатиме негативні дописи про ЗСУ у соцмережах українських військових

Джерело: Ракурс


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