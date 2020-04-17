Керівництво ЗСУ зажадало для себе величезні премії (ДОКУМЕНТ)

ЗСУ. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n136904-kerivnyctvo-zsu-zaprosylo-dlya-sebe-u-minoborony-velychezni-premiyi-dokument.html

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Керівництво Збройних сил України вважає, що для мотивації у складних і напружених умовах особливого періоду, досягнення стабільного морально-психологічного стану і дотримання принципу справедливості необхідно підняти надбавки і премії керівному складу армії.

Керівництво ЗСУ з таким проханням звернулося до Міністерства оборони України. Документ за підписом директора департаменту фінансів ЗСУ, полковника Сергія Дьяченка опублікував у Facebook ветеран АТО Олександр Грамарчук, відомий як Олександр Гром.

У документі зазначено, що найвищу премію у розмірі 372% від посадового окладу має отримати головнокомандувач ЗСУ. Його заступник претендує на премію у розмірі 315% від окладу, начальник Генерального штабу повинен отримати премію у розмірі 307%, а командувач Об'єднаними силами — 306% премії.

Крім цього, за особливості проходження служби усьому керівництву української армії пропонується виплатити надбавку в розмірі 100% від посадового окладу.

А ось начальникам підрозділів, розташованих у тилу, та окремих підрозділів, які підпорядковуються Міноборони, пропонується виплатити найнижчі надбавки у розмірі 10% від посадового окладу.