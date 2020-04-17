Смог у Києві: як очистити повітря і врятуватися від смороду / Фото: info-one.ua

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Як рятуватися від диму в Києві, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я. Там нагадали, що внаслідок забрудненого повітря у киян можуть спостерігатися запаморочення, кашель, подразнення слизових оболонок очей, носа та гортані, головний біль і труднощі з диханням.

Ми рекомендуємо якомога більше часу проводити вдома, пити два-три літри води на добу, не відчиняти вікна та здійснювати вологе прибирання приміщень, — заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Зауважимо, що смог у Києві та області утворився внаслідок горіння сухостою. 16 квітня шквальний вітер спричинив піщану бурю у Києві та передмістях, а також низку пожеж у Київській та Житомирській областях. Водночас експерти заспокоюють мешканців цих регіонів, наголошуючи на відсутності хімічної та радіологічної загрози через пожежі у Чорнобилі та смог. Проте цей дим може спричинити низку неприємностей для алергіків та людей з хронічними захворюваннями.

Як рятуватися від смогу: поради МОЗ

обмежити перебування на відкритому повітрі;

застосовувати системи кондиціонування (очищення) повітря;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і вранці;

під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною, яку періодично необхідно змінювати;

виконувати вологе прибирання приміщень (можна також ставити ємності з водою для підвищення вологості повітря у домівках);

збільшити споживання рідини до двох-трьох літрів на добу для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Також у разі появи тривожних симптомів, таких як задишка, сильний кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Зауважимо, що Укргідрометеоцентр не прогнозує впродовж найближчих 10 днів опадів в Україні. У районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу, посилення вітру не очікується.

Експерти радять мешканцям районів, які тимчасово потерпають від забрудненого повітря, тримати руку на пульсі прогнозу погоди і смогу. Тоді, при потребі, можна уникнути відвідання «забруднених» районів та автомагістралей з низькою видимістю, де зазвичай трапляється багато ДТП.

Окрім цього, необхідно уникати тренувань в умовах смогу, особливо в полудень, коли рівні приземного озону є найвищими (звичайно, ця порада актуальні за умови виходу з карантину). Тренуватися варто зранку або ввечері.

Для людей, які хворіють на астму, потрібно завжди носити з собою інгалятор. У разі погіршення стану через забруднене повітря необхідно терміново звернутися за допомогою до лікаря.

Також через дим та смог людям, що страждають від проблем з диханням, рекомендують уникати перевантажених місць, де традиційно спостерігаються корки. Оскільки, крім смогу дорожні розв’язки самі по собі є осередками викидів вихлопних газів. Аналогічно варто уникати відвідин аеропортів, морських портів і промислових районів.

У разі добирання на роботу на велосипеді необхідно заздалегідь планувати свій маршрут таким чином, щоб максимально уникнути «забруднених» районів.

Нагадаємо, Київ опинився у кільці пожеж. У Чорнобильській зоні пожежники продовжують заливати тліючі вогнища загоряння, які можуть спровокувати повторні пожежі. Масштабними пожежами охоплена територія Житомирської області. Кілька сіл ущент вигоріли.