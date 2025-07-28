Масштабна пожежа в екосистемі перекинулася на приватний сектор на Миколаївщині, фото: ДСНС

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У Миколаївській області масштабна пожежа, що спалахнула в екосистемі, перекинулася на приватний сектор.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.

Спека не відступає ні на день. У поєднанні із недотриманням правил пожежної безпеки на Миколаївщині продовжують масштабно палати сухостої. Сьогодні загорілось у Миколаївському районі поблизу станції Тернівка біля с. Баловне. Вогонь дістався до приватного сектору, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що орієнтовна площа пожежі становить близько 20 га.

Крім того, у місті Снігурівка Баштанського району горять будинки — пожежа розповсюдилась із сухостою та під дією вітру дійшла до приватного сектору.

Вогнеборці вживають усіх можливих заходів для стабілізації ситуації. Ліквідація обох пожеж триває, — зазначили у ДСНС.

У ДСНС наголошують, що погодні умови, які склалися в регіоні — тривала спека, відсутність дощів, надзвичайна сухість ґрунту та рослинності — створюють критичні умови для виникнення пожеж в екосистемах.