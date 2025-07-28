Ракурсhttps://racurs.ua/
Масштабный пожар в экосистеме перекинулся на частный сектор Николаевской области, фото: ГСЧС
На Николаевщине масштабный пожар в экосистеме перекинулся на частный сектор (ФОТО)https://racurs.ua/n208151-na-nikolaevschine-masshtabnyy-pojar-v-ekosisteme-perekinulsya-na-chastnyy-sektor-foto.htmlРакурс
У Миколаївській області масштабна пожежа, що спалахнула в екосистемі, перекинулася на приватний сектор.
Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.
Спека не відступає ні на день. У поєднанні із недотриманням правил пожежної безпеки на Миколаївщині продовжують масштабно палати сухостої. Сьогодні загорілось у Миколаївському районі поблизу станції Тернівка біля с. Баловне. Вогонь дістався до приватного сектору, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що орієнтовна площа пожежі становить близько 20 га.
Крім того, у місті Снігурівка Баштанського району горять будинки — пожежа розповсюдилась із сухостою та під дією вітру дійшла до приватного сектору.
Вогнеборці вживають усіх можливих заходів для стабілізації ситуації. Ліквідація обох пожеж триває, — зазначили у ДСНС.
У ДСНС наголошують, що погодні умови, які склалися в регіоні — тривала спека, відсутність дощів, надзвичайна сухість ґрунту та рослинності — створюють критичні умови для виникнення пожеж в екосистемах.
Сухостій, суха трава чи лісова підстилка — усе це може спалахнути від найменшої іскри: недопалка, залишеного вогнища, розбитої пляшки, що працює як лінза, — наголошують у відомстві.