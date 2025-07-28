Трамп заявил, что разочарован путиным и хочет сократить 50-дневный дедлайн

Дональд Трамп, фото: GetArchive

https://racurs.ua/n208150-tramp-zayavil-chto-razocharovan-putinym-i-hochet-sokratit-50-dnevnyy-dedlayn.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським президентом володимиром путіним і хоче скоротити 50-денний термін, який він дав росії для завершення війни проти України.

Це Трамп заявив журналістам сьогодні, 28 липня перед зустріччю із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії, повідомляє CNN.

Я розчарований президентом путіним, дуже розчарований ним, — заявив Трамп.

Я скорочу той 50-денний термін, який я йому дав, до меншого числа, — додав він.

Пізніше Трамп заявив, що новий термін для росії щодо війни в Україні становить «приблизно 10 або 12 днів», повідомляє The Guardian.

Немає причин чекати, — наголосив він. — Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу.

Два тижні тому Трамп оголосив, що дав путіну 50 днів на досягнення угоди з Україною, перш ніж він зіткнеться з наслідками.

Ми введемо дуже суворі мита, якщо за 50 днів не буде угоди, — заявив тоді Трамп. — Мита приблизно 100%, ви б назвали їх вторинними митами. Ви знаєте, що це означає.

Джерело: CNN, The Guardian