Российская авиакомпания «Аэрофлот» подверглась массированной кибератаке. Фото:

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Російська авіакомпанія «Аерофлот» зазнала масованої хакерської атаки.

У понеділок вранці, 28 липня, в «Аерофлот» заявили про скасування щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту «Шереметьєво». Зокрема, скасовано рейси до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, а також до Мінська, Єревана та низки інших російських міст. Про це йдеться на сторінці російської компанії у Telegram.

«Аерофлот» зазначає, що їхні фахівці працюють над відновленням роботи сервісів. При цьому росіяни не розповідають, що стало причиною зброю. Кажуть лише про «технічний збій у роботі інформаційних систем».

Однак, як виявилося, причиною призупинення роботи «Аерофлоту» стала хакерська атака. Відповідальність за неї взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і «Кіберпартизани BY», які заявили, що внаслідок кількамісячної операції вони змогли проникнути в корпоративну мережу й отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії.

У ході кібератаки вдалося знищити тисячі серверів авіакомпанії, «скомпрометувати всі критичні корпоративні системи» й отримати контроль над персональними комп’ютерами керівництва компанії.

Тим часом Генпрокуратура росії відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого доступу до комп’ютерної інформації.

Нагадаємо, у липні кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру російської компанії «Газпром». Хакерам української воєнної розвідки вдалося знищити великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем. Пошкоджено сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою.