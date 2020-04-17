Смог в Киеве: как очистить воздух и спастись от запаха гари / Фото: info-one.ua

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Как спастись от дыма в Киеве, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Там напомнили, что из-за загрязненного воздуха у киевлян могут наблюдаться головокружение, кашель, раздражение слизистых оболочек глаз, носа и гортани, головная боль и проблемы с дыханием.

Мы рекомендуем как можно больше времени проводить дома, пить два-три литра воды в сутки, не открывать окна и прибегнуть к влажной уборке помещений, — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Отметим, что смог в Киеве и области образовался в результате горения сухостоя. 16 апреля шквальный ветер обрушил песчаную бурю на Киев и пригороды, а также спровоцировал ряд пожаров в Киевской и Житомирской областях. В то же время эксперты успокаивают жителей этих регионов, настаивая на отсутствии химической и радиологической угрозы из-за пожаров в Чернобыле и смога. Однако этот дым может вызвать ряд проблем у аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.

Как спастись от смога: советы Минздрава

ограничить пребывание на открытом воздухе;

применять системы кондиционирования (очистки) воздуха;

держать окна закрытыми, особенно ночью и утром;

на период открытия окон — завешивать форточки влажной тканью, которую периодически следует менять;

выполнять влажную уборку помещений (можно в добавок ставить емкости с водой для повышения влажности воздуха в домах);

увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в сутки для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Также в случае появления тревожных симптомов, таких как одышка, сильный кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Отметим, что Укргидрометеоцентр не прогнозирует в течение ближайших 10 дней осадков в Украине. В районах, где зафиксировано горение травы, торфа и леса, усиление ветра не ожидается.

Эксперты советуют жителям районов, временно страдающим от загрязненного воздуха, держать руку на пульсе прогноза погоды и смога. Тогда, при необходимости, можно избежать посещения «загрязненных» районов и автомагистралей с низкой видимостью, где обычно происходит много ДТП.

Кроме этого, необходимо избегать тренировок в условиях смога, особенно в полдень, когда уровни приземного озона являются самыми высокими (конечно, этот совет обретет актуальность в случае завершения карантина). Тренироваться рекомендуют утром или вечером.

Для людей, страдающих астмой, нужно всегда носить с собой ингалятор. В случае ухудшения самочувствия — срочно обратиться за помощью к врачу.

Также из-за дыма и смога людям, страдающим от проблем с дыханием, рекомендуют избегать перегруженных мест, где традиционно наблюдаются пробки. Поскольку, помимо смога дорожные развязки сами по себе являются очагами выбросов выхлопных газов. Аналогично следует избегать посещения аэропортов, морских портов и промышленных районов.

Для тех, кто добирается на работу на велосипеде, необходимо заранее планировать свой маршрут таким образом, чтобы максимально избегать «загрязненных» районов.

Напомним, Киев сегодня оказался в кольце пожаров. В Чернобыльской зоне спасатели продолжают заливать тлеющие очаги возгорания, которые могут спровоцировать повторные воспламенения. Масштабными пожарами охвачена территория Житомирской области, где полностью выгорели несколько сел.