Чернобыль здесь ни при чем: Гидрометцентр объяснил причины пылевой бури в Киеве и дал новый прогноз, фото — Фейсбук Д.Чекалкина

https://racurs.ua/n136896-chernobyl-zdes-ni-pri-chem-gidrometcentr-obyasnil-prichiny-pylevoy-buri-v-kieve-i-dal-novyy.html

Ракурс

Пылевая буря в Киеве, ухудшение видимости и удушье не были вызваны пожарами в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.

В украинском Гидрометцентре объяснили причины ухудшения метеорологической видимости в столице. Директор ведомства Николай Кульбида рассказал, что в столичном регионе вчера усилился западный ветер (до 15−20 м/с). Но он не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс со стороны Чернобыля.

Ситуацию осложнило длительное отсутствие дождей и пересушивание почвы. В результате верхние слои почвы выдувались порывами ветра. Кульбида утверждает, что это не несет химической и радиологической угрозы, а сегодня ситуация начнет улучшаться.

Продукты горения из зоны отчуждения, не могли попасть в Киев, поскольку направление ветра северо-западное. Вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области, — сказал Кульбида.

Он также заявил, что в течение ближайших 10 дней осадков в Украине не ожидается, за исключением крайнего запада Украины. При этом, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиления скорости ветра также не ожидается.

Кульбида посоветовал ограничить пребывание на улице, особенно утром. Во второй половине дня начинается перемешивание воздушных масс, что уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе.

Синоптик отмечает, что ситуация, которая сейчас сложилась, будет сохраняться до 20 апреля. В тот день в столице ветер усилится, но и изменится его направление. Таким образом качество атмосферы в Киеве улучшится.

Напомним, что вчера во второй половине дня в Киеве произошло ухудшение метеорологической видимости, повлекшее тревогу среди людей. Власти призвали людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Между тем в Институте ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) осуществили ряд собственных исследований потенциального радиационного воздействия пожара в районе ЧАЭС в глобальных пространственных масштабах. Сайт учреждения опубликовал видео с картой вероятного воздействия.