Коронавирус в Почаевской лавре: настоятель отказывается от контактов с Минздравом

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Коронавирус в Почаевской лавре может стремительно распространиться в ближайшее время. Министерство здравоохранения Украины уже подозревает крупную вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, однако информацию не могут подтвердить лабораторно из-за отказа настоятеля от сотрудничества. Ранее СМИ сообщали, что в Почаевской лавре коронавирусную инфекцию подтвердили у диакона и трех хористов.

У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник — хорист из лавры, является также священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей, — сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук на заседании оперативного штаба.

По ее словами, 15 апреля был 21 положительный результат COVID-19, а всего по Шумску — 26 случаев инфицирования коронавирусом.

Когда мы начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что именно с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ровенской области. Там тоже много положительных. Эта вспышка связана в один очаг — Кременецкий район, Почаев и Дубенский район, — отметила Чайчук.

На видео после 4 мин.:

По словам санврача, настоятель Почаевской лавры отказывается от контактов. Его помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.

Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает.

Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные — контакт очень большой. Эти священники — хористы Почаевской лавры. У них есть парафии в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка, — сказала Чайка.

Кроме этого, консул Молдовы сообщил о заражении восьми паломников, посещавших Почаевскую лавру. Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Наладить контакт с настоятелем лавры не удается и руководству местной полиции. По словам начальник главного управления Нацполиции в Тернопольской области Александра Богомола, ему тоже не удается связаться с предстоятелем Лавры. Правоохранители, в свою очередь, предлагают ограничить въезд-выезд из Почаева.

Глава Тернопольской области Владимир Труш также подчеркнул, что Почаевская лавра обязана подчиниться требованиям санитарных врачей.

В то же время на Фейсбук-странице «Шумщина православная» опубликовано заявление Шумского благочиния, в котором утверждается, что Чайчук лжет и ее нужно привлечь к уголовной ответственности. Однако, все отрицания сводятся к одному утверждению: «Почаевская лавра не имеет никакого отношения к распространению COVID-19 на Шумщине».

Напомним, по состоянию на 17 апреля в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР — в 353 случаях диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден (325 случаев — взрослые, 28 случаев — дети), из них пять летальных.