Коронавирус в Украине: завтра вступает в силу закон, позволяющий закрывать города на карантин

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136894-koronavirus-v-ukraine-zavtra-vstupaet-v-silu-zakon-pozvolyauschiy-zakryvat-goroda.html

Ракурс

Закон № 555-ІХ, позволяющий закрывать города в Украине и без согласия граждан обрабатывать персональные данные во время действия карантина и 30 дней после его завершения, опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Этот закон вступает в силу с 18 апреля. Об этом говорится на его странице на сайте Верховной Рады.

Кабмину предоставляется недельный срок, чтобы привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Этим законом Рада разрешила во время эпидемии коронавируса ограничивать въезд и выезд на территорию отдельных административно-территориальных единиц и устанавливать контрольно-пропускные пункты.

К работе в этих пунктах могут быть привлечены военнослужащие и работники, а также материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.

Кроме того, этот законопроект предлагает предоставить право решением органа власти о введении карантина устанавливать основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывание человека на обсервации и госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированных госпиталей).

Также этот закон регулирует понятие самоизоляции и обсерватора.

Верховная Рада проголосовала за него на внеочередном заседании 13 апреля.

Напомним, вчера этот закон подписал президент.