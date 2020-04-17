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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: завтра вступает в силу закон, позволяющий закрывать города на карантин

17 апр 2020, 11:42
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Закон № 555-ІХ, позволяющий закрывать города в Украине и без согласия граждан обрабатывать персональные данные во время действия карантина и 30 дней после его завершения, опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Этот закон вступает в силу с 18 апреля. Об этом говорится на его странице на сайте Верховной Рады.

Кабмину предоставляется недельный срок, чтобы привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Этим законом Рада разрешила во время эпидемии коронавируса ограничивать въезд и выезд на территорию отдельных административно-территориальных единиц и устанавливать контрольно-пропускные пункты.

К работе в этих пунктах могут быть привлечены военнослужащие и работники, а также материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.

Кроме того, этот законопроект предлагает предоставить право решением органа власти о введении карантина устанавливать основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывание человека на обсервации и госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированных госпиталей).

Также этот закон регулирует понятие самоизоляции и обсерватора.


Верховная Рада проголосовала за него на внеочередном заседании 13 апреля.

Напомним, вчера этот закон подписал президент.

Источник: Ракурс


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