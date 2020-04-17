Коронавірус в Україні: завтра набуває чинності закон, який дозволяє закривати міста на карантин

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136894-koronavirus-v-ukrayini-zavtra-nabuvaie-chynnosti-zakon-yakyy-dozvolyaie-zakryvaty-mista.html

Ракурс

Закон № 555-ІХ, який дозволяє закривати міста України і без згоди громадян обробляти персональні дані під час дії карантину та 30 днів після його завершення, опубліковано в офіційному виданні «Голос України».

Цей закон набуває чинності з 18 квітня. Про це йдеться на його сторінці на сайті Верховної Ради.

Кабміну надається тижневий термін, щоб привести нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Цим законом Рада дозволила під час епідемії коронавірусу обмежувати в’їзд та виїзд на територію окремих адміністративно-територіальних одиниць та встановлювати контрольно-пропускні пункти.

До роботи в цих пунктах можуть бути залучені військовослужбовці та працівники, а також матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Крім того, цей законопроект пропонує надати право рішенням органу влади про запровадження карантину встановлювати підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи на обсервації та госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів).

Також цей закон регулює поняття самоізоляції та обсерватора.

Верховна Рада проголосувала за нього на позачерговому засіданні 13 квітня.

Нагадаємо, вчора цей закон підписав президент.