Коронавірус у Китаї спровокував рекордне падіння ВВП за останні 28 років

Коронавірус у Китаї спровокував рекордне падіння ВВП. Фото: Mind

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Ракурс

Коронавірус у Китаї став причиною рекордного за останні 28 років падіння економіки у першому кварталі 2020 року. ВВП Китаю у січні-березні знизився на 6,8% у порівнянні з показниками аналогічного періоду минулого року. Експерти прогнозували, що ВВП Китаю впаде на 6,5%.

Це перше велике зниження ВВП із 1992 року. Із цього часу Китай почав робити щоквартальні звіти, пише Reuters.

Спад китайської економіки пояснюється введенням у країні жорсткого карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. У Китаї були закриті більшість підприємств.

Такі ж карантинні заходи зараз введені економічно розвиненими країнами, тому очікувати у найближчому майбутньому зростання світової економіки не доводиться.

У порівнянні з останнім кварталом 2019 року ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року знизився на 9,8%.

Так, в аграрному секторі за вказаний період зниження склало 3,2%, в промисловому секторі — 8,4%, у сфері послуг — 5,2%.

Як раніше писав «Ракурс», експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що пандемія коронавірусу може спровокувати найбільшу економічну кризу з часів 30-х років минулого століття.