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Ракурс
Затори в Києві: як вплинула на ситуацію робота постів на в'їздах до столиці, фото — Reuters

Затори у Києві: як вплинули на ситуацію «антикоронавірусні» КПП навколо столиці (ФОТО, ВІДЕО)

17 кві 2020, 11:03
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Затори утворилися на в’їздах до Києва уранці 17 квітня. Це сталося після встановлення контрольних пунктів пропуску, які проводять температурний скринінг у водіїв та пасажирів.

Київ бореться з коронавірусом і це призводить до нових незручностей для водіїв.

Сьогодні вранці, як свідчать дані сервісу Google Maps, затор утворився на в’їзді до столиці з боку Житомира і на проспекті академіка Глушкова. Саме у цьому місці встановлені два з десяти КПП. На Житомирській трасі, поліція перевіряє температуру в авто, у яких їде більше двох осіб.

Затори в Києві: як вплинула на ситуацію робота постів на в'їздах до Києва, скріншот — Google

Рух завмер на Чоколівському бульварі у напрямку до метро «Шулявська». Незручності очікують водіїв і перед Південним мостом в районі метро «Осокорки» та «Славутич».

Затори в Києві: як вплинула на ситуацію робота постів на в'їздах до Києва, скріншот — Google

Затори в Києві: як вплинула на ситуацію робота постів на в'їздах до Києва, скріншот — Google


Блокпости працюватимуть до 20 квітня на всіх в’їздах у Київ. На них проводять температурний скринінг. Поліцейські, нацгвардійці та медичні працівники пропускатимуть через пости громадян, температура у яких під час перевірки буде до 37,5 градусів.

Якщо ж вона буде вищою і в пасажира чи водія будуть ознаки гострого респіраторного захворювання, працівники постів викликатимуть бригаду для тестування на наявність коронавірусної хвороби і відправлятимуть цих громадян на самоізоляцію. Якщо температура буде сягати більше 38 градусів, людину відвезуть до лікарні примусово.

Джерело: Ракурс


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