Пробки в Киеве: как повлияла на ситуацию работа постов на въездах в столицу, фото — Reuters

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Пробки образовались на въездах в Киев утром 17 апреля. Это произошло после установления вчера контрольных пунктов пропуска, которые проводят температурный скрининг у водителей и пассажиров.

Киев борется с коронавирусом и это приводит к новым неудобствам для водителей. Сегодня утром, как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, пробка образовалась на въезде в столицу со стороны Житомира и на проспекте академика Глушкова. Именно в этом месте установлены два из десяти КПП. На Житомирской трассе, полиция проверяет температуру в авто, в которых едет более двух человек.

Движение замерло и на Краснозвездном проспекте по направлению к метро «Шулявская». Неудобства ожидают водителей и перед Южным мостом в районе метро «Осокорки» и «Славутич».

Блокпосты будут работать до 20 апреля на всех въездах в Киев. На них проводят температурный скрининг. Полицейские, нацгвардейцы и медицинские работники пропускают граждан, температура у которых при проверке до 37,5 градусов.

Если же она будет выше и у пассажира или водителя будут признаки острого респираторного заболевания, работники постов будут вызывать бригаду для тестирования на наличие коронавирусной болезни и будут отправлять этих граждан на самоизоляцию. Если температура будет достигать более 38 градусов, человека отвезут в больницу принудительно.