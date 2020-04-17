В Украине крайне низкие запасы донорской крови, фото: falckmed.ru

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В Украине возникла крайне негативная ситуация с запасами донорской крови.

Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все граждане, требующие срочного хирургического вмешательства. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга по ситуации с эпидемией коронавируса сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в целом по Украине запасы крови снизились в 2−4 раза.

Мы считаем, что эта ситуация недопустима, — подчеркнул Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения обратилось к главам облгосадминистраций с просьбой обеспечить прием спецучреждениями, осуществляющими переливание крови, людей, решивших стать донорами крови, с минимальным контактом доноров между собой.

Также, что важно, чтобы была организована транспортировка лиц, изъявивших желание стать донорами, в специализированные учреждения, в связи с ограничением работы общественного транспорта, — отметил министр.



Напомним, в Украине за последние сутки установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом.