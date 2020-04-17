В Україні вкрай низькі запаси донорської крові, фото: falckmed.ru

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В Україні виникла вкрай негативна ситуація із запасами донорської крові.

Через цей дефіцит у зоні ризику опинилися всі громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання. Про це під час сьогоднішнього брифінгу щодо ситуації з епідемією коронавірусу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, загалом по Україні запаси крові знизилися в 2−4 рази.

Ми вважаємо, що ця ситуація недопустима, — наголосив Степанов.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я звернулося до голів облдержадміністрацій з проханням забезпечити прийом спецзакладами, які здійснюють переливання крові, осіб, котрі вирішили стати донорами крові, з мінімальним контактом донорів між собою.

Також, що важливо, щоб було організовано транспортування осіб, які виявили бажання стати донорами, до спеціалізованих установ, у зв’язку з обмеженням роботи громадського транспорту, — зазначив міністр.



Нагадаємо, в Україні за останню добу встановлено антирекорд із захворюваності на коронавірус.